Kreis Coesfeld: Wert sinkt auf 100,5 Neuinfektionen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kreis Coesfeld ist die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100 000 Einwohner am Mittwoch auf 100,5 Neuinfektionen gesunken. Derselbe Wert ist in Olpe leicht auf 23,7 gestiegen, in Euskirchen auf 20,2, meldete das NRW-Gesundheitsministerium. Außer Coesfeld waren keine Stadt und kein Kreis in NRW an der gefährlichen 50er Marke, bei der das öffentliche Leben erneut eingeschränkt werden soll.

Von dpa