Temperaturen steigen am Wochenende

Offenbach (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen wird es am Wochenende wieder wärmer. Bereits am Samstag steigen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu 19 Grad, es bleibe aber noch wolkig. Am Sonntag soll dann wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden: Der DWD erwartet bis zu 22 Grad. Am sonnigsten werde es rund um Düsseldorf, Köln und Bonn. Am Donnerstag sollte es mit bis zu 16 Grad zunächst noch etwas kühler bleiben. Bis Samstag sei nachts Bodenfrost möglich.

Von dpa