Die Sperrung beginnt am Freitagabend (15. Mai) um 22.00 Uhr und endet am Montagmorgen (18. Mai) um 05.00 Uhr. Am ersten Juniwochenende ist in dem Bereich eine weitere Vollsperrung geplant, dann sogar in beiden Fahrtrichtungen. Bei den Arbeiten werden die Fahrbahnen saniert und Anlagen zur Regenwasserbehandlung gebaut. Sie sollen am 8. Juni beendet werden.