Bahn erneuert Brücken in Köln: Einschränkungen für Verkehr

Köln (dpa/lnw) - Bahnreisende und Autofahrer in Köln müssen sich ab Juni auf Behinderungen einstellen: Die Deutsche Bahn will fünf Eisenbahnbrücken über einer viel befahrenen Straße nahe der Kölner Messe erneuern. Das auf zehn Jahre angelegte Großprojekt neben dem rechtsrheinischen Deutzer Bahnhof koste mehr als 100 Millionen Euro, die zum Großteil vom Bund getragen würden, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit.