SPD kritisiert Lockerungspolitik der Landesregierung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im NRW-Landtag hat der schwarz-gelben Landesregierung in der Corona-Krise eine chaotische Lockerungspolitik auf Kosten von Eltern und Kindern vorgeworfen. In vielen Bereichen wie Schulen und Kitas seien «geradezu chaotische Zustände» zu erleben, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Donnerstag in Düsseldorf. Die Lockerung der Maßnahmen laufe unkoordiniert. Es fehle etwa ein klares Konzept für Schulen und Kitas, wie bis zu den Sommerferien und auch danach wirklich alle Kinder wieder regelmäßig beschult oder betreut werden könnten. «Erst der Termin, dann das Konzept - das ist die völlig falsche Reihenfolge», sagte Kutschaty.

Von dpa