Leiche in Obdachlosen-Verschlag entdeckt: Vermutlich Unfall

Neuss (dpa/lnw) - In einem provisorischen Verschlag in Neuss ist eine Leiche entdeckt worden. Es handele sich vermutlich um einen 50-jährigen Obdachlosen, der beim Hantieren mit Feuer ums Leben gekommen sei, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag.