Reul: Erpresser nach Anschlägen auf fahrende Autos verhaftet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Geseke (Kreis Soest) einen mutmaßlichen Erpresser festgenommen, der drei Mal Anschläge auf fahrende Autos verübt oder versucht haben soll. Das teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss mit. Den ersten Anschlag habe es im April gegeben, weitere am 4. und 5. Mai, sagte Reul. Die Polizei habe mit mehr als 100 Mitarbeitern mit einer «breiten Palette» von Maßnahmen wie E-Mail- und Videoauswertung den Verdächtigen ausfindig gemacht und am Mittwochabend festgenommen. Ein Richter habe Haftbefehl erlassen.

Von dpa