Der war rechtskräftig zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden und wurde am Donnerstag aus der Haft vorgeführt. Er bestritt abermals, Schmiergeld angenommen zu haben.

Das Land NRW meint, der inzwischen 70-Jährige habe die Grundstücke für den Düsseldorfer Hochschulcampus und für den Erweiterungsbau des Kölner Polizeipräsidiums völlig überteuert gekauft. So habe das Land in Köln acht Millionen Euro zuviel gezahlt und in Düsseldorf zwei Millionen.

Der Vorwurf sei nur im Fall des Düsseldorfer Projekts nachvollziehbar, beim Kölner Polizeigebäude aber nur eine unbewiesene Vermutung, betonte Richter Thomas Brüggemann. «Da habe ich erhebliche Bedenken bei der Schadenshöhe.» Mit einem Urteil wird erst in einigen Wochen gerechnet.