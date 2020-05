Das Phantasialand öffnet am 29. Mai

Brühl (dpa/lnw) - Das Phantasialand in Brühl wird am 29. Mai wieder öffnen. Die Besucherzahl soll aber begrenzt werden. Für einen Besuch müsse im Internet ein Ticket für einen festgelegten Tag gekauft werden, teilten die Betreiber des Freizeitparks am Donnerstag mit. «Ein spontaner Besuch ist in der aktuellen Situation leider nicht möglich», hieß es. Wie viele Gäste kommen können, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Von dpa