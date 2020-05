WDR-Umfrage: Zu wenig Personal für Corona-Nachverfolgung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vielen Gesundheitsämtern in Nordrhein-Westfalen fehlt laut einer Umfrage von WDR und NDR Personal, um die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Dieses Ergebnis habe eine Anfrage bei 54 NRW-Gesundheitsämter ergeben, berichtete der WDR am Donnerstag. Von den 32 Ämtern, die antworteten, hätten 21 die Vorgaben nicht erfüllen können. Nur die Gesundheitsämter in den Kreisen Heinsberg, Lippe und Warendorf hätten die Kontaktverfolgung komplett geschafft.

Von dpa