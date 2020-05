Radfahrerin bei Abbiegeunfall mit Lastwagen getötet

Köln (dpa/lnw) - Ein Radfahrerin ist an einer Kreuzung in der Kölner Innenstadt von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und getötet worden. Die Radfahrerin starb am Unfallort, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie konnte zunächst nicht identifiziert werden. Am Donnerstagvormittag hätten der LKW-Fahrer (44), die Radfahrerin und zwei weitere Radfahrer an einer roten Ampel in der Kölner Innenstadt gewartet. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhren den Angaben der Ermittler zufolge zunächst die zwei Radfahrer geradeaus weiter, dann sei der Lastwagen angefahren und habe das Opfer beim Abbiegen erfasst. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Von dpa