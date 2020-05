Museumstag oft digital: Rund hundert Häuser machen mit

Unter anderem bietet die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf einen digitalen Rundgang durch ihre Ausstellung mit Bildern von Pablo Picasso. Die Kunsthalle Bielefeld zeigt Arbeiten von Antonius Höckelmann auch online: Katalog und Guide können dort aufgerufen werden. Das Diözesanmuseum in Paderborn ruft in Vorbereitung auf seine Rubens-Ausstellung dazu auf, in die Rolle des berühmten Malers Peter Paul Rubens zu schlüpfen und ein bestimmtes Porträt nachzustellen.

Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) erklärte, die Museen ermöglichten mit kreativen Konzepten zur Umsetzung der notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen ein Stück des lang vermissten «Kulturgenusses». «Der Internationale Museumstag bietet gerade nach der wochenlangen Schließung der Museen eine schöne Gelegenheit, sich von den vielen unterschiedlichen Sammlungen in Nordrhein-Westfalen und den von ihnen verwahrten kulturellen Schätzen begeistern zu lassen», sagte die Ministerin.

Am Internationalen Museumstag führen die Häuser normalerweise ihre Besucher auch hinter die Kulissen, bieten Aktionen und Kinderprogramme an, doch in diesem Jahr ist das wegen der Beschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie nicht möglich. Die Museen waren wochenlang geschlossen, haben erst seit einigen Tagen wieder auf und konnten kein spezielles Programm entwickeln. Wegen der Abstandsvorschriften sind auch Führungen nicht erlaubt.