Düsseldorf (dpa/lnw) - Von 16204 getesteten Mitarbeitern in den Fleischbetrieben in Nordrhein-Westfalen sind bisher nur 366 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weit mehr als 8500 seien negativ getestet worden, die übrigen Ergebnisse stünden noch aus, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa