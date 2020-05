Schüsse auf Mann: Verdächtiger stellt sich

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Mehrere Tage nach einem versuchten Tötungsdelikt in Bergisch Gladbach hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Köln. Der 42-jährige Tatverdächtige soll am Samstagabend auf einen 23-Jährigen geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Zwei Passanten hatten das Opfer blutend auf einem Gehweg gefunden. Inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr. Über Hintergründe und Motiv sagten die Ermittler nichts. Die Aufklärung durch die Mordkommission dauere an.

Von dpa