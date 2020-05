Deutliche Mehrheit der FVN-Clubs für Saisonabbruch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Vereine des Fußballverbands Niederrhein (FVN) haben mit großer Mehrheit für einen Abbruch der Saison gestimmt. Wie der FVN am Freitag mitteilte, votierten 93,01 Prozent der Clubs für diese Lösung. 601 der 761 befragten Vereine nahmen an der Online-Abstimmung teil. «Das Präsidium hat außerdem die spielleitenden Stellen damit beauftragt, zeitnah Vorschläge für die Wertung der Spielklassen vorzulegen» hieß es in der Erklärung. Die finalen Entscheidungen trifft ein außerordentlicher Verbandstag, der im Juni 2020 stattfinden soll. Die Saison ist im FVN-Verbandsgebiet seit dem 13. März für alle Teams unterbrochen.

Von dpa