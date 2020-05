Rettungswagen stand im Weg: Autofahrer wollte ihn umparken

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - Ein dreister Autofahrer hat in Mülheim versucht, einen Rettungswagen wegzufahren, weil der Wagen die Straße blockierte. Er wurde dabei aber von einem Anwohner beobachtet, der das Auto des Mannes mit seinem Wagen zuparkte und die Polizei rief. Der 44-jährige Autofahrer müsse sich nun wegen Behinderung von Rettungskräften verantworten, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Besatzung des Rettungswagen sei am Freitagmorgen im Einsatz außerhalb des Wagens gewesen, teilte die Polizei mit, der Schlüssel steckte offensichtlich. Daraufhin sei der Mülheimer in den Rettungswagen gestiegen, um das «Problem auf eigene Faust» zu beheben. Er habe aber versehentlich das Martinshorn eingeschaltet und so auf sich aufmerksam gemacht.

Von dpa