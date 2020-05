Viersen (dpa/lnw) - Ein aus einer psychiatrischen Klinik in Viersen geflüchteter Straftäter hat sich nach einigen Stunden selbst gestellt. Der 59-Jährige sei am späten Freitagabend freiwillig in die Klinik in Viersen-Süchteln zurückgekehrt, teilte die Polizei mit.

Von dpa