Schiedsrichter Aytekin leitet Derby Dortmund - Schalke

Dortmund (dpa) - Schiedsrichter Deniz Aytekin leitet das 96. Bundesliga-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der 41 Jahre alte FIFA-Referee soll am Samstagnachmittag die nach der Corona-Pause mit Spannung erwartete Partie ohne Zuschauer um 15.30 Uhr anpfeifen. Wie der Deutsche Fußball-Bund wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte, wird Aytekin an den Seitenlinien von den Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger unterstützt. Als vierter Offizielle wurde Sven Jablonski nominiert. Die Video-Assistenten in Köln sind Benjamin Brand und Michael Emmer.

Von dpa