Bei Raabs ESC-Show: Helge Schneider tritt für Deutschland an

Köln (dpa) - Geheimnis gelüftet: Der Komiker und Musiker Helge Schneider (64, «Katzeklo») ist für Deutschland bei dem von Stefan Raab erfundenen ESC-Ersatz «Free European Song Contest» angetreten. Am Samstag sang er als letzter Kandidat des Abends ein Lied, das ganz offensichtlich der Corona-Pandemie gewidmet war - es ging um das Zuhausebleiben. Schneider aus Mülheim an der Ruhr sang darin: «Ich spiele mit mir selber Schach und gewinne immer, ich habe auch meine Haare blondiert und bleib' in meinem Zimmer.» Am Ende wurden Rosen auf die Bühne geworfen.

Von dpa