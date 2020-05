Mann bei Sturz durch Gebäudedach lebensgefährlich verletzt

Velbert (dpa/lnw) - Ein 26 Jahre alter Mann ist in Velbert im Landkreis Mettmann durch das Dach eines Gewerbegebäudes gebrochen und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann stürzte am Samstagnachmittag rund vier Meter in die Tiefe und wurde in ein Krankenhaus in Duisburg gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Warum er sich auf dem Dach befand und wie sich der Unfall ereignete, war zunächst unklar.

Von dpa