Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh eine Spielothek überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Der maskierte Mann hatte in der Nacht zum Sonntag eine Angestellte mit einem Messer bedroht und so zur Herausgabe des Geldes gezwungen, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat flüchtete er.

Von dpa