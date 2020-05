Gaby Köster macht bei Sitcom mit, ist aber nicht zu sehen

Köln/Berlin (dpa/lnw) - Die Kölner TV-Komikerin Gaby Köster («7 Tage, 7 Köpfe») macht bei einer neuen Sitcom mit - sie ist aber nicht zu sehen. Die 58-Jährige wirkt mit Jasmin Schwiers und Denis Moschitto in der 14-teiligen Hörspielserie «Callboy» mit, ab Montag bei der Audio-App Fyeo abzurufen. «Hörfunk ist schön, da muss man sich nicht vorher anmalen, also in die Maske!», wird Köster in einer Mitteilung zitiert. «Und ich finde Hörfunk nach wie vor super, weil ich mit sehr viel Radio und Hörbüchern aufgewachsen bin. Es gab ja früher im Radio immer feste Zeiten mit Krimis, und mein Vater hat die schon immer gehört – sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die immer Angst hatte, sie würde davon Albträume bekommen.» Im Mittelpunkt von «Callboy» steht Aydin (Moschitto), der im Callcenter eines Online-Versandhauses arbeitet.

Von dpa