Zugleich wurden den Angaben nach 282 weitere Menschen wieder gesund. Das Ministerium listet 30 682 Genesene auf. Rein rechnerisch galten damit am Sonntag 4082 Menschen in NRW als akut infiziert - 150 weniger als am Vortag.

Im Kreis Heinsberg, wo es in einem Depot des Paketzustellers DPD zu einem Corona-Ausbruch gekommen war, kamen von Samstag auf Sonntag 28 registrierte Infektionen dazu (insgesamt 1849). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 68. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegt nach der Auflistung des Ministeriums vom Sonntag bei 24,4 (Samstag: 13,4)

Im Kreis Coesfeld liegt der Wert nach zahlreichen Corona-Fällen in einem Fleischbetrieb erstmals wieder unter der Grenze von 50 bei nun 47,7.