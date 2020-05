Datteln (dpa/lnw) - Umweltschützer haben am Sonntag gegen das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 demonstriert. An zwei Kundgebungen an dem Kraftwerk hätten sich etwa 120 Menschen beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Auf Plakaten waren Äußerungen zu lesen wie «Zukunft statt Kohle» oder «Klimakiller Datteln 4 abreißen».

Von dpa