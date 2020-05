Bochum (dpa/lnw) - Ein 60 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Bochum über seinen Lenker gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Anwohner hätten den Mann am Unfallort reanimiert, später sei er im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Warum der Bochumer am Sonntag stürzte, sei noch unklar. Vor dem Sturz habe er gebremst.

Von dpa