Pulheim (dpa/lnw)- Ein Mädchen (2) ist in Pulheim durch eine Schussfalle für Wühlmäuse schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatte das Kind die Falle am Vortag in die Finger bekommen, ausgelöst und sich am Bauch verletzt. Das Mädchen sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Von dpa