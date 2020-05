«Rettet die Bustouristik»: Kundgebung mit 80 Bussen

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Mit Reisebussen haben zahlreiche Busunternehmer aus Nordrhein-Westfalen am Montagmorgen auf ihre schwierige wirtschaftliche Situation in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Eine Stunde lang säumten nach Polizeiangaben etwa 80 Reisebusse eine Bundesstraße nahe der Autobahn 42 in Castrop-Rauxel. Mit Sätzen wie «Bustourismus retten» und anderen an den Fahrzeugen angebrachten Forderungen hatten sie ihre Fahrzeuge beklebt. Viele zeigten in ihren Fensterscheiben Traueranzeigen, in denen sie symbolisch den aus ihrer Sicht plötzlichen und corona-verschuldeten Tod des deutschen Busgewerbes beklagten.

Von dpa