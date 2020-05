Schalke-Profi Oczipka fordert «Topleistung» in Augsburg

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Abwehrspieler Bastian Oczipka fordert im Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Augsburg eine klare Leistungssteigerung. Nach der enttäuschenden Fortsetzung der Saison mit der 0:4-Pleite im Revierderby bei Borussia Dortmund am Samstag sieht der 31-Jährige sein Team in der Pflicht. «Wir müssen es schaffen, gegen Augsburg eine Topleistung auf den Platz zu bringen. Wir haben hart und intensiv gearbeitet. Aber es liegt noch weitere Arbeit vor uns», sagte der Profi im Interview auf der Schalker Homepage am Montag.

Von dpa