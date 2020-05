Hotels geöffnet: Branche sieht positive Signale

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das lange Himmelfahrtswochenende steht an, die Menschen sind in Reiselaune - am Montag hat landesweit wohl das Gros der Hotels und Pensionen für die Touristen wieder eröffnet. Nach wochenlangem Stillstand in der Corona-Krise hatten sich die Betriebe auf diesen Tag vorbereitet, hieß es in Eifel, Sauerland und am Niederrhein. Nach ersten Rückmeldungen sei der überwiegende Teil der Betriebe direkt am Montag gestartet, weitere wollten in den nächsten Tagen öffnen, hieß es in den Tourist-Informationen.

Von dpa