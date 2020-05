Sommerwetter am Feiertag

Essen (dpa/lnw) - An Christi Himmelfahrt wird es in Nordrhein-Westfalen so richtig warm. Die Temperaturen steigen nach einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Wochenverlauf bis Donnerstag stetig an und erreichen schließlich 26 bis 28 Grad - am Rhein sogar bis zu 29 Grad. Spätestens der Donnerstag werde «der erste Sommertag in der Fläche», sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Essen. Für einen meteorologischen Sommertag müssen 25 Grad erreicht werden. Zunächst sei es am Dienstag in der Nordhälfte und in Ostwestfalen zeitweise bewölkt und regnerisch. Am Mittwoch wird dann mehr Sonne erwartet.

Von dpa