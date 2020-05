Paketzusteller: 82 von 400 Mitarbeitern mit Corona infiziert

Hückelhoven (dpa/lnw) - Nach dem Corona-Ausbruch in einem Depot des Paketzustellers DPD im Kreis Heinsberg sind 82 der 400 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. «Es hat uns erwischt, aber es hat uns nicht so erwischt, dass wir dramatische Verhältnisse haben», sagte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) in einer Videobotschaft am Montag. Der Kreis liege mit rund 24 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner immer noch weit unter der 50er-Grenze, ab der regional wieder härtere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Von dpa