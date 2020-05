Nowotny rät Havertz: Dortmund «vielleicht besser als Bayern»

Leverkusen (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Jens Nowotny hat Shootingstar Kai Havertz empfohlen, lieber zu Borussia Dortmund statt zum FC Bayern München zu wechseln. «Für einen jungen Spieler ist Borussia Dortmund vom Verein und vom Umfeld her vielleicht besser als Bayern München», sagte Nowotny in einem Interview bei Goal und SPOX (Montag). «Bei Bayern München könnte er sich entwickeln, müsste sich aber in erster Linie durchsetzen. Das funktioniert in der heutigen Zeit bei einigen Vereinen besser als bei anderen.»

Von dpa