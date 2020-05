Einbrechertrio: Weg zu Tresor durch Wände gebahnt?

Bergheim (dpa/lnw) - Mutmaßliche Einbrecher sollen sich in einem Einkaufszentrum in Bergheim bei Köln rabiat durch mehrere Wände hindurch den Weg zu einem Juwelier-Tresor gebahnt haben. Drei Tatverdächtige seien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar zunächst in ein Nagelstudio eingebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Von dort hätten sie dann mehrere Wände durchschlagen, um sie an den Tresor zu gelangen und ihn aufzuknacken - doch dazu sei es nicht mehr gekommen. Ein Sicherheitsbeauftragter des Einkaufszentrums hörte Geräusche und verständigte die Polizei.

Von dpa