Mehrere Dutzend Bauarbeiter demonstrieren für mehr Lohn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Dutzend Bauarbeiter haben in Düsseldorf vor der Tarifrunde für die bundesweit rund 850 000 Bau-Beschäftigten für mehr Lohn demonstriert. Die nach Veranstalterangaben etwa 60 Teilnehmer versammelten sich am frühen Montagabend in unmittelbarer Nähe zur Staatskanzlei. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) fordert ein Lohn-Plus von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro monatlich, außerdem ein Wegegeld für die Anreisezeit zur Baustelle.

Von dpa