Florian Wirtz feiert Bundesliga-Debüt bei Leverkusen

Bremen (dpa) - Der 17 Jahre alte Florian Wirtz feiert in der Partie von Bayer Leverkusen bei Werder Bremen am Montagabend sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der offensive Mittelfeldspieler steht in der Startformation von Trainer Peter Bosz für die Partie um 20.30 Uhr im Weserstadion. Wirtz ist der jüngste Debütant in der Leverkusener Bundesliga-Historie. Bei den Bremern steht Routinier Philipp Bargfrede zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf dem Platz. Der 31-Jährige musste vor der Corona-Pause wochenlang wegen einer Wadenverletzung passen. Für den verletzten Ludwig Augustinsson spielt Marco Friedl links hinten in der Abwehrkette.

Von dpa