Werder verliert Geisterheimspiel gegen Leverkusen

Bremen hat nach dem 26. Spieltag bei einer noch ausstehenden Partie als Tabellen-17. vor Schlusslicht Paderborn 18 Punkte. Leverkusen (50) ist bis auf einen Zähler an den Tabellen-Vierten RB Leipzig (51) herangerückt. Der erst 17 Jahre alte Florian Wirtz feierte in Bremen seine Bundesliga-Premiere im Bayer-Trikot - er ist der jüngste Debütant in der Leverkusener Bundesliga-Historie.