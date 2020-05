Lastenrad-Fahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Köln (dpa/lnw) - Eine 21 Jahre alter Fahrer eines Lastenrades ist in Köln von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann habe nach ersten Erkenntnissen am Dienstagmorgen in Nähe des Rheins versucht, Bahngleise zu passieren, berichtete die Polizei - bei geschlossenen Schranken. Dabei sei er dann von der Bahn erwischt und gegen die Schranken geschleudert worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Von dpa