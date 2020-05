Kirchhoff: Wiederaufbauplan für Europa ist «Aufschlag»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff hat den deutsch-französischen Wiederaufbauplan für Europa als wichtig auch für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen bezeichnet. Der Corona-Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro könne helfen, Lieferketten in Europa aufrecht zu erhalten, sagte Kirchhoff am Dienstag in Düsseldorf. «Wir haben nichts davon, wenn wir keine Zulieferung aus Italien oder Spanien mehr bekommen.»

Von dpa