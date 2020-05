Förderschüler: Montag startet eingeschränkter Regelbetrieb

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ab Montag geht auch für viele Förderschüler in Nordrhein-Westfalen wieder der eingeschränkte Regelbetrieb los. Dann können Schüler mit geistigen, körperlichen oder motorischen Defiziten grundsätzlich in allen Jahrgangsstufen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten NRW-Schulmail zum Umgang mit dem Corona-Virus hervor.

Von dpa