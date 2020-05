Weitere Festnahmen nach brutalem Raubüberfall in Langenfeld

Langenfeld (dpa/lnw) - Zweieinhalb Monate nach einem brutalen Raubüberfall in Langenfeld hat die Polizei nach Wohnungsdurchsuchungen vier weitere Verdächtige in Haft genommen. Ein Mann war bereits Anfang April festgenommen worden. Gegen die vier jetzt Verhafteten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren hätten bereits Haftbefehle vorgelegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Polizei wertet den Überfall von Anfang März als versuchte Tötung.