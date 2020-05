Eltern von kleinen Kindern können bald aufatmen: In den Kitas und bei den Tageseltern in Nordrhein-Westfalen soll ab dem 8. Juni wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb starten. Damit will das Land allen Kindern schnellstmöglich wieder den Zugang zu frühkindlicher Bildung eröffnen und die in den Wochen des Lockdowns stark beanspruchten Eltern entlasten. „Für viele Familien droht eine berufliche Existenzkrise“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. „Ich halte es nicht nur für verantwortlich, sondern für notwendig, dass wir in einen eingeschränkten Regelbetrieb übergehen.“ Bereits am 28. Mai kehren die Vorschulkinder in die Kitas zurück.

Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs läuft die bisher organisierte Notbetreuung in den Kindergärten aus. Stamp betonte, es werde Einschränkungen sowohl beim Personalschlüssel als auch bei den Betreuungszeiten geben: Jede Kindergruppe werde von einer Fachkraft betreut, die übliche wöchentliche Betreuungszeit sinke jedoch um jeweils zehn Stunden auf 35, 25 und 15. Es werde anfangs noch haken, das erfordere Geduld auf allen Seiten. Der eingeschränkte Betrieb ist zunächst bis zum 31. August geplant.

Nachdem das Robert-Koch-Institut statt pauschaler Risikogruppen für eine Corona-Infektion nun Einzelfallbetrachtungen empfiehlt, rechne er damit, dass deutlich mehr Erzieherinnen und Erzieher eingesetzt werden können.

Als Rückhalt für seinen Kurs wertete Stamp das Votum mehrerer medizinischer Fachverbände, die sich sogar für eine uneingeschränkte Öffnung von Kindergärten und Schulen aussprachen. Zur Begründung verwiesen sie auf eine geringere Infektions- und Ansteckungsrate bei Kindern und Jugendlichen. Kleine Gruppen seien nicht notwendig.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) begrüßte dies als Grundlage, um über eine Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb zu sprechen.