Schneller als ge-dacht dürfen Kitas und Tageseltern in NRW wieder für alle Kinder öffnen. Bereits ab dem 8. Juni sollen sie einen eingeschränkten Regelbetrieb aufnehmen, kündigte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch an. Die Vorschulkinder kehren ab 28. Mai in die Kitas zurück. Der Start werde sicher holprig verlaufen, sagte Stamp: „Die Bereitschaft zu Zugeständnissen ist auf allen Seiten erforderlich.“

Wie begründet der Minister die Entscheidung?

Die Entwicklung der Corona-Pandemie verlaufe entspannt, und die Erfahrungen aus Österreich, Dänemark und Norwegen zeigten, dass mit der Öffnung von Schulen und Kitas kein Anstieg der Infektionen verbunden sei. Zugleich steige aber der Druck, Kindern wieder einen Alltag zu ermöglichen. Stamp betonte: „Jeder Tag ohne frühkindliche Bildung nimmt ihnen Chancen.“

Was bedeutet „eingeschränkter Regelbetrieb“?

Die angemeldeten Betreuungszeiten werden pauschal um zehn Stunden pro Woche auf 35, 25 oder 15 Stunden gekürzt. Falls Kitas mehr Stunden anbieten können, muss das Jugendamt zustimmen. Wenn Eltern die Zeit nicht reicht, müssen sie auf eine Härtefallregelung hoffen oder eine private Lösung finden.

Welche Standards gelten?

Die Kibiz-Vorgaben können nicht erfüllt werden, das Ministerium hat stattdessen erste Übergangsstandards definiert und will diese in den kommenden Tagen verfeinern. Die Kinder werden in festen kleinen Gruppen und getrennten Räumen von einer Fachkraft betreut. Wie das Mittagessen organisiert werden soll, gehört zu den noch zu klärenden Fragen.

Müssen Fachkräfte aus Risikogruppen arbeiten?

Das Robert-Koch-Institut bezeichnet Personen über 60 Jahren nicht mehr pauschal als gefährdet, künftig sei der Einzelfall zu prüfen. Stamp erwartet deshalb, dass mehr Fachkräfte und Tageseltern die Kinder betreuen können. Zugleich will das Land um Hilfskräfte werben.

Wie sollen Kitas Hygieneregeln sicherstellen?

Für die Sicherheit stellt das Land den Trägern fünf Millionen Schutzmasken bereit, zusätzliche Ausgaben wer-den bezuschusst. Zugleich werden in Düsseldorf als Feldstudie mehrere Tausend Kinder, Erzieherinnen und Erzieher wöchentlich getestet. Auch die Gesundheitsämter begleiten die Öffnung.

Werden wieder Elternbeiträge fällig?

Darüber werde noch mit den Kommunen verhandelt, sagte Stamp. Die SPD nannte Beiträge nicht vermittelbar, weil Eltern die Last der Betreuung gestemmt hätten. Der Städtetag forderte vom Land eine Verzichtsregelung bei Erstattung der Ausfälle.