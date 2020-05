Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung hat noch keine Entscheidung getroffen, ob die Eltern in Nordrhein-Westfalen im kommenden Monat wieder ihre regulären Kita-Beiträge zahlen müssen. Darüber gebe es derzeit noch Gespräche mit den kommunalen Trägern, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa