Polizeibeamter a.D. ermittelt nach Raddiebstahl von Enkelin

Der Polizeibeamte a.D. entdeckte jedoch laut Mitteilung einige Tage später das Fahrrad in einem Park und konnte es mit Hilfe seiner Tochter als das Diebesgut identifizieren. Als der Senior einen Mann in der Nähe des Rades ansprach und dieser davonrannte, nahm er die Verfolgung auf - mit dem Fahrrad der Enkeltochter. Der 75-Jährige habe den Tatverdächtigen stellen können, hieß es weiter. Der ebenfalls alarmierten Polizei gab der Mann zu Protokoll, das Fahrrad tags zuvor in dem Park gekauft zu haben. Die Ermittlungen dazu dauern an, die 16-Jährige hat ihr Fahrrad zurück.