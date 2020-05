Dachdecker finden Marihuana-Plantage: Vorläufige Festnahmen

Essen (dpa/lnw) - Beim Austausch eines Dachgeschossfensters haben Dachdecker in Essen aus dem Raum unter ihnen süßlichen Drogengeruch wahrgenommen und eine Marihuana-Plantage entdeckt. Die herbeigerufene Polizei fand in dem Raum zunächst nichts: Zwei Männer hatten in der Zwischenzeit die Pflanzen mit einem Auto abtransportiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen hatten aber das Kennzeichen notiert, bei dem 25-Jährigen Halter des Autos wurden Utensilien für den Drogenanbau gefunden.

Von dpa