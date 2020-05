Spitzhacke durchschlägt Autodach, Fahrer unverletzt

Köln (dpa/lnw) - Riesenschreck für einen 61-jährigen Autofahrer: Beim Warten vor einer roten Ampel mitten in der Kölner Innenstadt fiel plötzlich eine schwere Spitzhacke von einem Baugerüst auf sein Auto und durchbohrte das Dach auf der Beifahrerseite. Der Mann blieb bei dem Vorfall am Dienstag unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Laut Polizei war auf dem Baugerüst ein Arbeiter gestolpert und hatte dabei die Hacke fallen gelassen. Das schwere Werkzeug schlug erst auf einem Vordach auf und bohrte sich dann durch das Autodach - zum Glück ohne gravierendere Folgen.

Von dpa