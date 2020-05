Keine Abwanderung von Fleischunternehmen wegen Arbeitsschutz

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch Eckpunkte eines «Arbeitsschutzprogramms für die Fleischwirtschaft» beschlossen. Geplant sind demnach verschiedene gesetzliche Regelungen, wie ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie ab dem kommendem Jahr und höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften. Das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft soll demnach ab 1. Januar 2021 nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein.

Einen Konflikt mit dem Fleischfabrikanten und Aufsichtsratschef des Bundesligisten FC Schalke 04, Clemens Tönnies, befürchtet Laumann dem Bericht der «Rheinischen Post» zufolge nicht. «Die Vorschläge von Herrn Tönnies dürften sich mit der aktuellen Beschlusslage der Bundesregierung erledigt haben».

Die «Neue Osnabrücker Zeitung» hatte am Mittwoch von einem Schreiben des Unternehmers an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) berichtet, in dem sich Tönnies gegen ein generelles Verbot von Werkverträgen ausgesprochen haben soll.