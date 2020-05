«WWM»-Kandidat: Heiratsantrag notfalls auf einem Parkplatz

Köln/Dortmund (dpa/lnw) - Der Heiratsantrag eines Kandidaten in der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» wäre um ein Haar in einer deutlich weniger spektakulären Umgebung gestellt worden - auf einem Parkplatz. Das verriet Kandidat Thomas Berg, der in der am Montag ausgestrahlten Show vor laufenden Kameras um die Hand seiner Partnerin angehalten hatte, der Deutschen Presse-Agentur. Er sei am Tag der Aufzeichnung fest entschlossen gewesen, den Heiratsantrag zu machen - auch wenn er es bei der Auswahlrunde gar nicht auf den Kandidaten-Stuhl vor Moderator Günther Jauch (63) geschafft hätte. «Dann hätte ich es auf dem Parkplatz gemacht, vor dem Studio», sagte er.

Von dpa