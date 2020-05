Essen (dpa/lnw) - Zum Feiertag können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen über Frühsommer-Wetter freuen. Am Donnerstag werden Temperaturen von bis zu 28 Grad erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Dazu bleibt es heiter und trocken, nur in der Eifel sind abends leichte Schauer möglich.

Von dpa