Auto überschlägt sich: Drei Verletzte

Wachtendonk (dpa/lnw) - An einer Kreuzung in Wachtendonk am Niederrhein hat sich bei einem Zusammenstoß das Auto eines 45-Jährigen mehrfach überschlagen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am Mittwochabend wurden demnach die 52 Jahre alte Ehefrau des Fahrers und deren 12 Jahre alte Tochter schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Auch der 58 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurde schwer verletzt.

Von dpa